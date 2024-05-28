لبنان.. مشهد مؤثر وحزين لأمين عام "حزب الله" حسن نصر الله (فيديو)

نشرت قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، مشاهد خاصة من زيارة أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله إلى والدته في المستشفى قبل أيام (قبيل وفاتها).

وانتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل في لبنان بشكل كبير، وسط حالة من التفاعل، خاصة أن وفاته والدة نصر الله تزامنت مع "عيد المقاومة والتحرير"، وفي وقت ينفذ فيه "حزب الله" عمليات نوعية بكثافة ضد الجيش الإسرائيلي "دعما لغزة ولخلق جبهة مساندة لها".

وأظهر الفيديو الأمين العام لـ"حزب الله" وهو يمسك يد والدته ويقبلها، ويمسح على رأسها، وهي على سرير في أحد المشافي.

وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، داعيين لوالدة نصر الله بالرحمة، وله بالصحة والعافية، حيث قال أحدهم معلقا: "أطال الله بعمركم سيدي نصر الله.. رحم الله الحاجة المناضلة أم حسن، وجزاها الله خير جزاء بما انجبت فلتكن بخير يا روح الروح"، وأضاف آخر: "أعان الله قلبك يا سيد".

يا رب ...رفقا بامي

سماحة السيد ⁧#نصرالله⁩ خلال زيارة والدته في مشفاها قبل وفاتها

أعان الله قلبك يا سيّدي🖤 pic.twitter.com/IQeyWo7bkR — AHMAD (@8qLPhsm4pu5pT7g) May 28, 2024

أطال الله بعمركم سيدي #نصرالله💛.

رحم الله الحاجة المناضلة أم حسن، وجزاها الله خير جزاء بما انجبت 💛🙌

فلتكن بخير يا روح الروح🤲🏼#بأمان_الله🙌 pic.twitter.com/LDfOArE7Pp — علي نجمة🌟ali nejmeh (@nejmeh_ali5000) May 28, 2024

وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَـمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا

رغم الظروف الأمنيه و الاوضاع الصعبه التي يمر بها سماحه السيد حسن نصرالله حفظه الله

الا انه لم تمنعه ان يزور والدته رحمة الله تغشاها https://t.co/zlQOmU8gIW — احمد الشرقي (@mdlsrqy1786649) May 28, 2024

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وفي كلمة له اليوم الثلاثاء، بختام تقبل التعازي بوالدته، قال حسن نصر الله: "باسم عائلتنا عموما، وباسم عائلتي السادة الكرام آل صفي الدين وآل درويش أتوجه بالشكر من الجميع.. الشكر لكل الذين عزونا من لبنان وفلسطين وسوريا والعراق وإيران وباكستان والهند وتركيا واليمن والبحرين والكويت ومصر وتونس وموريتانيا، والعديد من الدول الإفريقية والأردن والمغرب وجيبوتي والجاليات اللبنانية في دول الاغتراب.. الشكر لقيادتي حزب الله وحركة "أمل" على القيام بتقبّل التعازي واستقبال المعزين، والشكر لجميع عوائل الشهداء، أنا أعتز بمحبة كل عوائل الشهداء".

ويوم السبت الماضي، نعى "حزب الله" اللبناني نهدية صفي الدين، والدة أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله، التي توفيت بعد معاناة مع المرض.

المصدر: "المنار" + RT