"حزب الله" اللبناني ينعي والدة أمينه العام حسن نصر الله

نعى "حزب الله" اللبناني اليوم السبت، نهدية صفي الدين، والدة أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله.

وقال "حزب الله" في بيانه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى السيدة الحاجة الفاضلة أم حسن، والدة سماحة ‏الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله".

‏وأضاف البيان: "يحدد موعد ومكان الدفن والتشييع ومراسم تقبل التعازي في وقتٍ لاحق".

لأمين عام حزب الله سماحة السيد حسن نصرالله واخوانه وعائلته الكريمة كل العزاء والمواساة برحيل والدتهم الحاجة "أم حسن" pic.twitter.com/X7cRZC7AED — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) May 25, 2024

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وذكرت صحيفة "النهار" أن نهدية صفي الدين "أم حسن"، زوجة عبد الكريم نصرالله، توفيت اليوم بعد معاناتها من مرض عضال.

المصدر: RT‏