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"حزب الله" اللبناني ينعي والدة أمينه العام حسن نصر الله

مجتمع

AFP
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نعى "حزب الله" اللبناني اليوم السبت، نهدية صفي الدين، والدة أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله.

وقال "حزب الله" في بيانه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى السيدة الحاجة الفاضلة أم حسن، والدة سماحة ‏الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله".

‏وأضاف البيان: "يحدد موعد ومكان الدفن والتشييع ومراسم تقبل التعازي في وقتٍ لاحق".

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وذكرت صحيفة  "النهار" أن نهدية صفي الدين "أم حسن"، زوجة عبد الكريم نصرالله، توفيت اليوم بعد معاناتها من مرض عضال.

المصدر: RT‏

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