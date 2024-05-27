خامنئي يعزي نصر الله في والدته

عزى المرشد الايراني آية الله خامنئي اليوم الاثنين أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله في والدته التي رحلت مؤخرا.

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وجاء في بيان رسمي صادر عن مكتب خامنئي: "أقدم خالص التعازي بوفاة والدتكم المكرمة، ويكفي كرامة لتلك المرحومة أن سيد المقاومة المناضل قد خرج من حجرها الطاهر. عليها رضوان الله ورحمته، وسلام الله وبركاته عليكم وعلى رفاقكم المجاهدين في جبهة المقاومة العظيمة".

ويوم السبت، نعى "حزب الله" والدة نصر الله، قائلا: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى السيدة الحاجة الفاضلة أم حسن، والدة سماحة ‏الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله".

‏وأضاف البيان: "يحدد موعد ومكان الدفن والتشييع ومراسم تقبل التعازي في وقتٍ لاحق".

لأمين عام حزب الله سماحة السيد حسن نصرالله واخوانه وعائلته الكريمة كل العزاء والمواساة برحيل والدتهم الحاجة "أم حسن" pic.twitter.com/X7cRZC7AED — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) May 25, 2024

المصدر: RT