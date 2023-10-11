قائد قوات "أخمات" الروسية يعلن مغادرة المقاتلين والمدربين الإسرائيليين أوكرانيا

أعلن قائد القوات الروسية الخاصة "أخمات" أبتي ألودينوف، إن المقاتلين والمدربين الإسرائيليين المشاركين في العمليات القتالية على أراضي أوكرانيا غادروا البلاد.

وقال ألودينوف: "نعرف من تحليل الأحداث أن عددا كبيرا جدا من المقاتلين الإسرائيليين وعناصر الخدمات الخاصة كانوا على أراضي أوكرانيا، كان بعضهم يعمل كمدربين، والبعض الآخر كان يعمل في وحدات القوات الخاصة".

أضاف ألودينوف ردا على سؤال عما إذا كان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يؤثر بأي شكل من الأشكال على الوضع في العملية الروسية الخاصة: "اتضح أن كل هؤلاء المقاتلين (الإسرائيليين) يتم إعادتهم إلى بلدهم".

ووفقا له، قد يؤثر ذلك على معنويات الجيش الأوكراني، موضحا: "بطبيعة الحال، لن تتلقى أوكرانيا بعد الآن أسلحة ومعدات (من الولايات المتحدة والغرب)، وهي لا توجد حتى في خططهم الثانوية، بل ربما ليست موجودة في أي خطط غربية".

المصدر: نوفوستي