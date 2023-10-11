ما هي نوايا إسرائيل تجاه غزة؟

ترى إسرائيل أن الحل الوحيد لمواجهة الأزمة الحالية هي السيطرة الكاملة على قطاع غزة وتدمير حماس بالكامل. فما السبيل لذلك وفق نيوت غينغريتش في فوكس نيوز؟.

إن الاستراتيجية الوحيدة للرد على حماس تتلخص في تدميرها بالكامل، وتدمير أية منظمة مماثلة في غزة. ويجب أن تكون هناك حكومة جديدة مستعدة للاعتراف بإسرائيل والعمل معها. وبمجرد تشكيل تلك الحكومة فإن الجهود يجب أن تتركز على جعل غزة مزدهرة.

ولا شك أن السيطرة الكاملة على قطاع غزة مهمة كبيرة لأن هناك أكثر من مليوني شخص يعيشون هناك حاليا. أما في المرحلة الثانية فيجب استئصال حماس وداعميها منهجيا، ويلي ذلك تغيير في المناهج الدراسية ووقف المدفوعات لأسر الانتحاريين وسجن نشطاء حماس وزعمائها.

إن حرص الغرب على إيجاد حل غير عنيف يجب أن تتم مقابلته بما فعلته حماس. ونستطيع الاستدلال على استحالة صنع السلام مع الحركة من خلال أقوال أشهر قادتها. فقد توعّد عبد العزيز الرنتيسي الإسرائيليين في عام 2003 بالقول: والله لن نترك يهوديا واحدا في فلسطين. هذه أرضنا. أما محمود الزهّار فقال في عام 2006: لا نعترف بالعدو الإسرائيلي ولا بحقه في أن يكون جارنا ولا ببقائه على شبر من الأرض.

ويخلص الكاتب إلى القول: سنجعل العالم يشمئز من حماس كي نلحق بها الهزيمة وندمرها. وأي شيء خلاف ذلك سيؤدي إلى الأهوال.

المصدر: فوكس نيوز

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