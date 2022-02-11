مدفيديف: عدد المهاجرين إلى روسيا زاد في 2021 بمقدار الثلث عن مؤشر 2020

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن تدفق المهاجرين إلى روسيا آخذ في الازدياد. "العام الماضي ازداد هذا المؤشر بمقدار الثلث عما كان عليه في عام 2020".

وأضاف مدفيديف: "يأتي إلى روسيا عدة ملايين من الأجانب كل عام".

وأشار إلى أن الأمر يتعلق في أغلب الأحيان، بأشخاص يصلون من البلدان المجاورة لروسيا.

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وتابع مدفيديف القول: "وفقا لمعطيات وزارة الداخلية الروسية، يتراوح عدد أكبر الجاليات في روسيا اليوم بين مليون وخمسة ملايين شخص".

وشدد مدفيديف على أن الفحص الطبي للمهاجرين، يجب أن يصبح إلزاميا. وقال إنه يجب تهيئة الظروف للأجانب في روسيا، لكن الأمن القومي ومصالح الروس أنفسهم تظل في مقام الأولوية.

وانتقد مدفيديف السلطات البلدية والإقليمية في روسيا، لنقص المعلومات حول تدفقات الهجرة في أراضيها.

المصدر: تاس