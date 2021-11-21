سوبيانين: العمالة الأجنبية في مواقع البناء بموسكو انخفضت أكثر من النصف

قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، إن عدد العمال الأجانب في ورشات البناء بالعاصمة الروسية، تراجع إلى أكثر من النصف.

وأضاف العمدة، في حديث تلفزيوني: "نعمل منذ فترة طويلة لتنفيذ برنامج تقليص عدد العمال الأجانب، والاستبدال التدريجي للمهاجرين في المشاريع الحضرية الرئيسية بموسكو، وذلك لتوفر المتخصصين الروس في هذا المجال من سكان موسكو أو من المناطق الأخرى، وهم يعملون باستمرار في هذا القطاع، ولديهم مستوى مختلف من التأهيل".

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وتابع العمدة القول، إن حجم البناء في موسكو تضاعف تقريبا مقارنة بمستويات عام 2016. ونوه بأن "عدد المهاجرين في مواقع البناء في موسكو، قد انخفض بأكثر من النصف".

المصدر: كوميرسانت