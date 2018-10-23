مصر.. صورة تكشف عن تزويد مروحية "كا-52" الروسية بأسلحة متطورة

زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قاعدة جوية مصرية، عقب عودته من لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي، حيث ظهرت في صور القاعدة الجوية أسلحة روسية جديدة.

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وظهرت في الصور مقاتلات "ميغ – 29" سباركا الروسية ذات المقعدين، بالإضافة إلى ظهور مروحيات "كا – 52كا" الروسية بتسليحها الكامل، الذي يجعل من المروحية سلاح حربي لا مثيل له.

وكشفت الصورة عن وجود مدفع رشاش من عيار 30 ملم يحتوي على 460 طلقة، بالإضافة إلى المنظومة الموجهة بالليزر "فيرخ"، والصواريخ الموجهة "جو – جو" من فئة "Igla-B" لديها رأس حراري، وكذلك صواريخ جو-أرض غير موجهة.

وتتفوق المروحية الروسية على مروحية الأباتشي الأمريكية في كم التسليح الضخم وتنوعه والتفوق في إمكانيات الاشتباك مع الأهداف الجوية، والانفراد بالقدرة على قيادة القوات أو توجيه مجموعة من المروحيات وفي السرعة ومدى الطيران والتحليق وأيضا وحماية الطاقم، بسبب المقاعد القابلة للقذف وهو ما لا يتوفر في الأباتشي، ومن المعروف أن جسم الطائرة مصمم للتصدي للأسلحة الخفيفة.

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وتتسلح الطائرة بأسلحة رهيبة بكل معنى الكلمة، فهي مزودة بمدفع رشاش سريع الطلقات عيار 30مم وست نقاط تعليق خارجية أسفل الجناحين قادرة على حمل 2000كغم من الأسلحة تشمل 12 صاروخا مضادا للدبابات وصواريخ "أر 77" و"إيغلا" المضادة للطائرات بالإضافة إلى صواريخ غير موجهة عيار 120مم بعدد 80 صاروخا.

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ويعد تصميم الـ"كا-52" هو سر تفوقها، حيث تمكنها المروحتان اللتان تدوران عكس بعضهما من الاستغناء عن مروحة الذيل، وهذا يمنحها قدرة هائلة على المناورة لا توجد في أي مروحية أخرى في العالم، ويمكنها الدوران حول محورها الرأسي في وضع التحويم لدرجة 180 درجة، بما يمكنها من إصابة الأهداف في مختلف الاتجاه دون تغيير موقعها.

المصدر: RT