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السيسي يستعرض مقاتلة "ميغ – 29" سباركا الروسية الجديدة بمواصفاتها المذهلة (صور)

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السيسي يستعرض مقاتلة
Sputnik
مقاتلة ميغ 29
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ظهر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، في إحدى القواعد الجوية بعد عودته من موسكو بيومين، والملفت في الأمر أنه استعرض أحدث أسلحة القوات الجوية المصرية القادمة من روسيا.

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المقاتلة المصرية الجديدة ميغ 29 وظهور صمام التزود بالوقود

وكشف الرئيس المصري عن مقاتلة "ميغ – 29" الروسية، في صورة تجمعه مع قادة القوات الجوية المصرية، ووزير الدفاع، حيث ظهرت المقاتلة خلف الرئيس المصري.

وأكدت مجموعة من الخبراء في مجال الطيران العسكري الروسي لـ"RT"، أن المقاتلة من طراز "ميغ – 29إم2" سباركا وهي مقاتلة من الجيل الجديد والتي تعني وجود مقعدين داخل الطائرة.

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المقاتلة الروسية سباركا المتواجدة ضمن القوات المصرية المزودة بمقعدين

وأوضح الخبراء أن هذه المقاتلات تنتمي إلى الجيل 4++ من المقاتلات الخفيفة، وتستطيع أن تحقق النجاح أثناء المعركة الجوية كما تستطيع قصف الأهداف الأرضية والبحرية بالصواريخ الموجهة الدقيقة التصويب من دون أن تدخل إلى مجال عمل مضادات الطيران المعادية، كما بإمكانها استخدام أي صاروخ من نوع "جو- جو" و"جو- سطح".

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المقاتلة الروسية ميغ 29

وظهرت في نفس اليوم المروحيات الروسية الهجومية "كا – 52كا" الهجومية، والتي قام الرئيس المصري بتجربتها لأول مرة.

والملفت للانتباه والذي يؤكد على وجود المروحية في القاعدة الجوية المصرية، هو ظهور شفرات الطيران الخاصة بها خلف الرئيس السيسي، حيث تتميز مروحية "كا-52" التمساح بوجود طابقين من الشفرات الخاصة بالطيران .

المصدر: RT

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