هل تفقد السيسي "التماسيح الروسية" الهجومية عقب عودته من موسكو؟ (صور)

ظهر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال تفقده قاعدة جوية مصرية، اليوم الجمعة، ولكن المثير للاهتمام هو وجود المروحية الروسية الهجومية كا – 52 كا "التمساح".

ويبدو أن الرئيس المصري تفقد المروحية الهجومية بنفسه عقب عودته من روسيا، بعد لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء الماضي في سوتشي.

facebook/Egy.Pres.Spokesman

والملفت للانتباه والذي يؤكد على وجود المروحية في القاعدة الجوية المصرية، هو ظهور شفرات الطيران الخاصة بها خلف الرئيس السيسي، حيث تتميز مروحية "كا-52" التمساح بوجود طابقين من الشفرات الخاصة بالطيران .

Sputnik

وظهرت الأبواب الخاصة بالمروحية التي يركبها الرئيس المصري مفتوحة من الجانبين، وهو ما تتميز به المروحية الروسية حيث تفتح الأبواب من الجانبين نحو الأعلى عكس المروحيات الأخرى.

facebook/Egy.Pres.Spokesman

وتعد مروحيات "كا 52 كا" نموذجا معدلا عن المروحية الهجومية "كا 50" المعروفة بـ"القرش الأسود"، وهي مصممة للاستطلاع وتحديد الأهداف المختلفة، المتحركة منها والثابتة، إضافة إلى تدمير المدرعات والمروحيات المعادية والطائرات المحلقة على ارتفاع منخفض.

facebook/Egy.Pres.Spokesman

وعززت روسيا المروحيات المصرية بالعديد من الميزات، على وجه الخصوص هيكل الطائرة ومعالجته كي يكون مضادا للتآكل، وتم تجهيزها بهيكل مصمم لتخفيف وزنها عند الإقلاع، كما زودت بأنظمة تبريد إضافية تتلاءم مع الظروف المناخية المصرية.

Sputnik

وتحتوي النسخة المصرية على نظام رؤية إلكتروني بصري ECO-52، ومجمع حماية "بريزيدينت-إس"، ونظام رادار Arbalet-52 القادر على كشف الأهداف من مسافة 32 كيلومترا.

المصدر: RT