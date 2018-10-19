 
مباشر
عاجل
وكالة الأناضول: موظفو القنصلية السعودية يدلون بإفادتهم في قضية خاشقجي أمام جهات التحقيق

هل تفقد السيسي "التماسيح الروسية" الهجومية عقب عودته من موسكو؟ (صور)

أخبار العالم العربي

هل تفقد السيسي
facebook/Egy.Pres.Spokesman
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ky3t

ظهر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال تفقده قاعدة جوية مصرية، اليوم الجمعة، ولكن المثير للاهتمام هو وجود المروحية الروسية الهجومية كا – 52 كا "التمساح".

ويبدو أن الرئيس المصري تفقد المروحية الهجومية بنفسه عقب عودته من روسيا، بعد لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء الماضي في سوتشي.

facebook/Egy.Pres.Spokesman
الرئيس المصري وخلفه مروحية كا-52 الروسية

والملفت للانتباه والذي يؤكد على وجود المروحية في القاعدة الجوية المصرية، هو ظهور شفرات الطيران الخاصة بها خلف الرئيس السيسي، حيث تتميز مروحية "كا-52" التمساح بوجود طابقين من الشفرات الخاصة بالطيران .

Sputnik
مروحيات كا - 52 الروسية

وظهرت الأبواب الخاصة بالمروحية التي يركبها الرئيس المصري مفتوحة من الجانبين، وهو ما تتميز به المروحية الروسية حيث تفتح الأبواب من الجانبين نحو الأعلى عكس المروحيات الأخرى.

facebook/Egy.Pres.Spokesman

وتعد مروحيات "كا 52 كا" نموذجا معدلا عن المروحية الهجومية "كا 50" المعروفة بـ"القرش الأسود"، وهي مصممة للاستطلاع وتحديد الأهداف المختلفة، المتحركة منها والثابتة، إضافة إلى تدمير المدرعات والمروحيات المعادية والطائرات المحلقة على ارتفاع منخفض.

facebook/Egy.Pres.Spokesman
القوات الجوية المصرية وخلفها مروحية كا - 52

وعززت روسيا المروحيات المصرية بالعديد من الميزات، على وجه الخصوص هيكل الطائرة ومعالجته كي يكون مضادا للتآكل، وتم تجهيزها بهيكل مصمم لتخفيف وزنها عند الإقلاع، كما زودت بأنظمة تبريد إضافية تتلاءم مع الظروف المناخية المصرية.

Sputnik
مروحيات كا - 52 بأبوابها المفتوحة

وتحتوي النسخة المصرية على نظام رؤية إلكتروني بصري ECO-52، ومجمع حماية "بريزيدينت-إس"، ونظام رادار Arbalet-52 القادر على كشف الأهداف من مسافة 32 كيلومترا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

صورة تُجرد ملكة جمال لبنان من لقبها.. فهل هي تطبيع مع إسرائيل؟