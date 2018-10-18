تركيا.. مطعم يهدد السوريين والإيرانيين والأفغان بالضرب لو ارتادوه

اعتقلت الشرطة التركية في مدينة دنيزلي جنوب غربي البلاد، شابا تركيا علق لافتة على واجهة مطعمه منع فيها السوريين والإيرانيين والأفغان من دخوله مهددا إياهم بالضرب فيما لو دخلوه.

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وأفادت وكالة دوغان التركية، بأن صاحب المطعم علق لافتة على واجهة محله الذي يبيع التوست، والكائن في مقاطعة مركز أفندي كتب فيها "لا يسمح للسوريين والإيرانيين والأفغان بدخول المطعم، كما لا يمكنهم الشراء منه، ومن يدخل سيتعرض للضرب".

وأضافت الوكالة أن أحد اللاجئين صور اللافتة، وقام بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار ردود فعل غاضبة تجاه تصرف صاحب المطعم.

ومن جهتها قامت الشرطة بإزالة اللافتة، واعتقلت صاحب المتجر بناء على شكوى تلقتها، قبل أن تطلق سراحه مجددا، وفقا لتعليمات النائب العام، حيث ستتم محاكمته بتهمة " التحريض" على الكراهية، حسب الوكالة.

المصدر: وسائل إعلام تركية