قتلى وجرحى في شجار بين أتراك وسوريين بمدينة غازي عنتاب التركية

أفادت وسائل إعلام تركية بمقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين جراء مشاجرة استخدم فيها السلاح وقعت الأحد بين لاجئين سوريين وأتراك في مدينة غازي عنتاب التركية.

وأشارت قناة "خبر ترك" التركية إلى أن تراشقا كلاميا نشب بين التركي مصطفى أوكان الذي كان برفقة ابنه وجاره السوري.

وانضم أقرباء الطرفين للمشادة التي تحولت إلى شجار مسلح باستخدام السلاح الأبيض وبنادق الصيد، أودى بحياة التركي أوكان وابنه.

وسارعت الشرطة إلى مكان الحادث وطالبت السوري بنزع السلاح، إلا أنه رفض طلبها. وأدى تبادل لإطلاق النار بين الشرطة والسوري إلى مقتله.

في حين هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تم نقل 5 أشخاص أصيبوا أثناء الشجار، إلى مستشفى أرسلان للتدريب والبحوث.

يشار إلى أن ناشطين في مدينة غازي عنتاب طالبوا السوريين المقيمين فيها بعدم التوجه إلى مكان الحادث، خوفا من ردود الأفعال التي قد تصدر عن أهالي المنطقة.

المصدر: وكالات