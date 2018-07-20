السيسي يصدر تصريحات هامة من الخرطوم

اختتم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيارته إلى العاصمة السودانية الخرطوم حيث استغرقت يومين، والتقى خلالها الرئيس السوداني عمر البشير، كما أطلق من هناك جملة من التصريحات الهامة.

وبين أبرز تصريحات الرئيس المصري:

-مصر بدأت مسار إصلاح اقتصادي في منتهى القسوة

-مصر كانت مهددة بالإفلاس منذ 3 سنوات

-المصريون تفهموا أهمية إنجاح الإصلاح الاقتصادي لتجاوز عقبات ظلت لسنوات طويلة

-الروابط التي تجمع بين مصر والسودان لا توجد بين أي بلدين في العالم

-زيارتي للسودان تحظى بمكانة خاصة وأولوية متقدمة ومتميزة

-أمن واستقرار دول الجوار الإقليمي جزء لا يتجزأ من أمن مصر

-ندرس ربط سكة حديد بين مصر والسودان، وهو ما عملت بريطانيا على عدم حصوله

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المصدر: وكالات