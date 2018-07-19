السيسي للبشير: الروابط بين مصر والسودان لا توجد بين سواهما

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الروابط التي تجمع بين مصر والسودان لا توجد بين أي بلدين في العالم، وأن زيارته تأتي في إطار سياسته الثابتة والواضحة وللتنسيق في كافة المجالات.

وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوداني عمر البشير في الخرطوم: "لا أحد يستطيع مهما حاول حصر ما يربط بين البلدين من علاقات، ونؤكد دعمنا الثابت لأمن واستقرار المنطقة، والذي يعد من ثوابتنا الأساسية".

وأضاف: "من بين كل الزيارات الخارجية التي أقوم بها تحظى زيارتي للسودان بمكانة خاصة وأولوية متقدمة ومتميزة ليس بالنسبة لي، ولكن لكل مسؤول مصري يزور هذا البلد العزيز، وكذلك لكل مواطن مصري يحظى بالتواجد على أرض السودان العزيز".

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وأوضح الرئيس المصري، بأن "أمن واستقرار دول الجوار الإقليمي جزء لا يتجزأ من أمن مصر.. أقول لجنوب السودان إننا سنعمل سويا ومع أصدقائنا في المنطقة حتى ينعم شعب جنوب السودان بالاستقرار والرخاء الذي يستحقه".

وشدد السيسي على الجهود التي يقوم بها الرئيس السوداني البشير لإنهاء الصراع في المنطقة، معربا عن تقديره العميق لتلك الجهود.

من جانبه، أكد الرئيس السوداني عمر البشير، توقيع اتفاقية لربط الشبكة الكهربائية بين البلدين.

وقال السيسي خلال المؤتمر الصحفي: "يتم الآن دراسة ربط سكة حديد بين مصر والسودان، وهو ما عملت بريطانيا على عدم حصوله".

المصدر: اليوم السابع