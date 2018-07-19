وصول السيسي إلى الخرطوم للقاء البشير

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة السودانية الخرطوم للقاء نظيره السوداني عمر البشير، في زيارة تستغرق يومين.

ومن المرتقب أن يبحث السيسي والبشير ملفات التعاون الثنائي والملفات الإقليمية.

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ووفقا لتصريحات سابقة للسفير السوداني في مصر عبد المحمود عبد الحليم لـRT، سيبحث الرئيسان نتائج الاجتماعات التي شهدتها الفترة المنصرمة منذ عقد اجتماع الرئيسين في أديس أبابا على هامش القمة الأفريقية مؤخرا مرورا بزيارة الرئيس البشير لمصر، وأهمها اجتماعات اللجنة الرباعية المشكلة من وزيري الخارجية ومديري المخابرات في البلدين.

وقال السفير عبد المحمود عبد الحليم، أن الزيارة تعكس حيوية وخصوصية العلاقات بين البلدين والشعبين، مشيرا إلى أن القمة السودانية المصرية ستعني باستعراض موقف العلاقات المتطورة بين البلدين والجهود المتصلة لتعزيزها وتعميقها في كافة المجالات.

المصدر: RT + وكالات