حمد بن جاسم: أصبحنا أضحوكة.. نستحي أن نذكر أن للفلسطينيين حقا

قال رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم آل ثاني، إننا "أصبحنا أضحوكة نُبتز وتهدر أموالنا بين صفقات غير مدروسة، أو الدفع للوبيات في الدول صاحبة القرار".

٤- أصبحنا أضحوكة نُبتز وتهدر أموالنا بين صفقات غير مدروسة أو الدفع للوبيات في الدول صاحبة القرار حتى عندما نذكر أن للإسرائيليين الحق بأن يعيشوا في ارضهم بأمان وهذه قناعتي منذ سنوات طويلة ومازلت. نستحي أن نذكر أن للفلسطينيين الحق نفسه أيضاً. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) April 4, 2018

وأضاف في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية في "تويتر"، تعليقا على الوضع في الشرق الأوسط: "حتى عندما نذكر أن للإسرائيليين الحق بأن يعيشوا في أرضهم بأمان، وهذه قناعتي منذ سنوات طويلة ومازلت، نستحي أن نذكر أن للفلسطينيين الحق نفسه أيضا".

وقال حمد بن جاسم: "نحن نحتاج أن نصرح ونقول ونفعل بما يعجب ويلبي طموحات شعوبنا، نحن نحتاج من ينهض بنا من الهزائم والهوان الذي تمر به هذه الأمة، ولسنا معنيين أن نصرح بما يعجب الغير، ونركز جهودنا فيما ذكرته سابقاً لمنفعة شعوبنا".

١-طبيعة البشر لا تحب الإملاءات حتى لو كانت من أقرب الناس لك، وخاصةً إذا كانت بشكل متعال، ما نحتاج اليه الآن في خليجنا هو النصح فيما بيننا ومحاولة إصلاح ما دُمِّر من علاقات ووشائج بين هذا الشعب بإدراك أو بعدم إدراك، — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) April 4, 2018

وتعقيبا على الأزمة الخليجية المتمثلة في مقاطعة كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين لقطر، قال رئيس الوزراء القطري السابق، إن "طبيعة البشر لا تحب الإملاءات حتى لو كانت من أقرب الناس لك، وخاصة إذا كانت بشكل متعال"، موضحا أن "ما نحتاج إليه الآن في خليجنا هو النصح فيما بيننا ومحاولة إصلاح ما دُمِّر من علاقات ووشائج بين هذا الشعب بإدراك أو بعدم إدراك".

المصدر: RT

نادر همامي