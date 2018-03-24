القحطاني يشن هجوما لاذعا ردا على حمد بن جاسم

ردا على تصريحات رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، قال المستشار بالديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، إن الأزمة مع قطر ليست من أولويات المملكة وأن "الرياض مشغولة عنكم".

وهاجم القحطاني عبر سلسلة تغريدات على صفحته في "تويتر" رئيس الوزراء القطري السابق، قائلا: "نعم لا حل إلا بالرياض مهما حاولتم، وأنت أكثر من يعلم أن لا أحد في العالم يستطيع فرض شيء عليها، هي الرياض التي قلتم عنها ما قلتم في تسجيلاتكم مع القذافي وتآمرتم عليها، وهي الرياض التي التزمتم فيها باتفاق 2013 والاتفاق التكميلي 2014 مع الجميع وأمامهم ونكثتم بعدها كل عهودكم وقسمكم".

ووصف قطر بـ"الدويلة" التي تتآمر على أمن السعودية ودول أخرى وتعمل على زرع خلايا إرهابية وتمويلها وبناء منصات إعلامية لمهاجمة السعودية.

هي الرياض التي لم يقل وزير خارجيتها ورئيس مجلس وزرائها في تسجيل سمعه العالم أنه يتعاون مع إسرائيل ضدها. هي الرياض التي لم تدعم جماعات الإرهاب في مصر وليبيا وغيرها. هي الرياض التي لم تطعن ظهر حليفها باليمن. هي الرياض التي أغضبتم فذوقوا طعم غضبها فهي مشغولة عنكم ولستم من أولوياتها. — سعود القحطاني (@saudq1978) March 23, 2018

وقال القحطاني إن الرياض "لا يضرها تآمر دولة لا تتجاوز مساحتها أحد أحيائها، هي رياض سلمان بن عبد العزيز الذي أعطاكم أكثر من فرصة لتقويم سلوككم والبعد عن مراهقتكم، هي الرياض التي سبق وأن ذكرت جزء بسيطا من صبرها عليكم في سلسلة منشورة بعنوان كشف الحساب"، مضيفا: "الرياض التي أغضبتم فذوقوا طعم غضبها، فهي مشغولة عنكم ولستم من أولوياتها".

ختامًا: ٤ دول قالت كلمتها ضد دويلة. هل تعتقد أن شعوبنا وشعوب المنطقة والعالم ستصدق عزميكم وقرضاويكم وتكذب الدول التي لم يعرف العالم عنها إلا الخير وكل الخير؟ لم تتغير؛ مازلت على سذاجتك وتعيش واقعك الافتراضي الخاص فهنيئًا لك به وهنيئًا لنا راحتنا من دويلة يحكمها تنظيم وتنظيم! — سعود القحطاني (@saudq1978) March 23, 2018

وتابع موجها حديثة أيضا لحمد بن جاسم آل ثاني: "تتكلم عن مجلس التعاون؟ هل نسيت تآمركم ضد كافة دول المجلس بدون استثناء في ما أسميتموه بالربيع العربي؟ ما هي قيمتكم العسكرية بالمجلس؟ ما هي قيمتكم السياسية والاقتصادية؟ ماذا سيتغير علينا إلا تقليل جهود رجال الأمن في إحباط مؤامراتكم وتدخلاتكم"؟

وكتب في تغريداته مخاطبا حمد بن جاسم قائلا: "4 دول قالت كلمتها ضد دويلة، هل تعتقد أن شعوبنا وشعوب المنطقة والعالم ستصدق عزميكم وقرضاويكم وتكذب الدول التي لم يعرف العالم عنها إلا الخير وكل الخير؟ لم تتغير، ما زلت على سذاجتك وتعيش واقعك الافتراضي الخاص، فهنيئا لك به وهنيئا لنا راحتنا من دويلة يحكمها تنظيم وتنظيم".

المصدر: عكاظ

نادر همامي