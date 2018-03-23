حمد بن جاسم: يا أهلا بالرياض

قال حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري السابق إن الحل دائماً كان في الرياض عندما كانت لا تحتاج لبيان مزور باسم أمير قطر حتى تقول رأيها وتبدي غضبها الذي كان دائما يؤخذ في الاعتبار.

وأضاف بن جاسم في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في تويتر "أهلا بالرياض وبحل الرياض متى ما كانت الرياض المعهودة لكل دول المجلس بعيدا عن المهاترات والصغائر. ما زال لدينا أمل في ذلك".

دائماً كان الحل في الرياض عندما كانت الرياض لا تحتاج لبيان مزور باسم أمير قطر حتى تقول رأيها وتبدي غضبها الذي كان دائما يؤخذ في الاعتبار، فأهلا بالرياض وبحل الرياض متى ما كانت الرياض المعهودة لكل دول المجلس بعيدا عن المهاترات والصغائر. ما زال لدينا أمل في ذلك — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) March 23, 2018

وأوضح أن مجلس التعاون الخليجي لا يستطيع أن ينتصر وهو بهذا المستوى من التفكير، حيث قال في تغريدته: "لا يستطيع مجلس التعاون أن ينتصر وهو بهذا المستوى من التفكير من جانب البعض وليس الكل. يذكرني بملوك العرب اليوم، ذلك الزمانُ الذي كان أحدهم فيه مع الفرس وأحدهم مع الروم، والفرس والروم يلعبون بهم كما يشاؤون".

المصدر: الشرق القطرية