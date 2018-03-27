حمد بن جاسم: حمى الله المملكة العربية السعودية من كل شر
AFP
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اعتبر رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، أن استهداف السعودية بصواريخ باليستية هو اعتداء على كل دول مجلس التعاون الخليجي.
حَمَى الله المملكه العربيه السعوديه من كل شر . إن هذه الصواريخ التي تسقط على الشقيقه انما هي اعتداء على كل مجلس التعاون في نظري.— حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) ٢٧ مارس، ٢٠١٨
أسأل الله عز وجل ان تتوقف هذه الحرب التي لن تزيد العالم العربي والإسلامي إلا خساره فوق خسائرنا الكثيره.
ويأتي تعليق رئيس الوزراء القطري السابق بعد يوم من إطلاق جماعة "أنصار الله" الحوثيين 7 صواريخ باليستية استهدفت عددا من المدن السعودية، بما في ذلك العاصمة الرياض، وأعلنت قوات التحالف العربي أن الدفاعات الجوية نجحت في اعتراضها.
المصدر: RT
نادر همامي
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