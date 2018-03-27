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حمد بن جاسم: حمى الله المملكة العربية السعودية من كل شر

أخبار العالم العربي

حمد بن جاسم: حمى الله المملكة العربية السعودية من كل شر
AFP
حمد بن جاسم آل ثاني
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اعتبر رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، أن استهداف السعودية بصواريخ باليستية هو اعتداء على كل دول مجلس التعاون الخليجي.

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ويأتي تعليق رئيس الوزراء القطري السابق بعد يوم من إطلاق جماعة "أنصار الله" الحوثيين 7 صواريخ باليستية استهدفت عددا من المدن السعودية، بما في ذلك العاصمة الرياض، وأعلنت قوات التحالف العربي أن الدفاعات الجوية نجحت في اعتراضها.

المصدر: RT

نادر همامي

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