قطر تصدر بيانا حول الهجمات الصاروخية الحوثية على السعودية

دانت السلطات القطرية الهجمات الصاروخية التي استهدفت الأحد عددا من المدن في السعودية التي نفذتها جماعة الحوثي.

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واعتبرت الخارجية القطرية في بيان صدر عنها اليوم الاثنين هذه الهجمات "انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2216 المتعلق باليمن".

وأشار البيان إلى أن "استمرار إطلاق الصواريخ سيقود إلى مزيد من التصعيد العسكري في المنطقة ويقوض فرص إنهاء الصراع الدائر في اليمن".

وجدد بيان الخارجية القطرية رفض الدوحة "لأي هجمات عسكرية ضد المدن والمدنيين باعتبارها مخالفة لكافة الشرائع والقيم الإنسانية والمبادئ الدولية خاصة القانون الإنساني الدولي".

ودعا البيان المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، لاتخاذ كافة التدابير لمنع مثل هذه الهجمات وحماية المدن والمدنيين الأبرياء.

وطالبت الخارجية القطرية جميع الأطراف اليمنية "بتغليب المصلحة الوطنية والانخراط في حوار إيجابي شامل لإنهاء هذه الحرب التي لا طائل من ورائها، وإعادة الاستقرار لليمن والمنطقة".

المصدر: الخارجية القطرية

رفعت سليمان