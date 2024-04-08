نصر الله: إسرائيل أعلنت حربا علنية واستهداف مستشارين إيرانيين بدمشق هو أعلى اعتداء من نوعه في سوريا

قال أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله في كلمة يوم الاثنين، إن استهداف المستشارين الإيرانيين في القنصلية في دمشق هو أعلى اعتداء إسرائيلي من نوعه في سوريا منذ سنوات.

وأضاف أمين عام حزب الله اللبناني أن إسرائيل أعلنت حربا علنية.

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وصرح حسن نصر الله بأن الاستهداف ينطلق من فهم الإسرائيلي لدور مستشاري الحرس في المنطقة على مستوى المقاومة وهو جزء من المعركة الأوضح والأشرف والأكثر مركزية في المنطقة والأمة.

وأفاد في كلمته بأن تل أبيب أعلنت أن الهدف هو إخراج المستشارين الإيرانيين من سوريا، مشيرا إلى أن إسرائيل لم تتمكن من ذلك وبقوا لمساندة المقاومة في فلسطين ولبنان ودعم سوريا.

وأوضح نصر الله أن الاستهداف الإسرائيلي للمستشارين جاء بسبب فشل الحرب الكونية على سوريا والتي كانت إسرائيل ضالعة فيها.

وشدد الأمين العام على ان القنصلية الإيرانية هي التي استُهدفت ما يعني أن الاعتداء هو على إيران وليس فقط على سوريا، هذا بالإضافة إلى أن مستوى الاغتيال مختلف حيث كان الشهيد زاهدي هو مسؤول المستشارين في سوريا.

وذكر نصر الله أن إسرائيل أخطأت التقدير في استهداف القنصلية وذلك نسبة لما أُعلن من موقف إيراني وما ينتظر من رد فعل.

وأشار إلى أن أمريكا وإسرائيل والعالم كله سلّموا أن الرد الإيراني قادم، مشددا على أن هذا حق.

وأردف قائلا: "من الواضح جدا أنه بعد مرور أشهر على الحرب على غزة، نصف سنة، والأهداف التي حُدّدت لم تتحقق ووضع إسرائيل ساء من كل زاوية ممكنة".

واستطرد بالقول "إسرائيل تخوض أطول حروبها في منطقتنا وهم يقولون إنه بعد 6 أشهر على الحرب لم نعد أكثر من نصف المخطوفين ولم ندخل رفح ولا تزال صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة ويعلن عن مقتل ضباط وجنود جدد".

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وبين نصر الله أن الألوية الإسرائيلية التي انسحبت من خان يونس إنما انسحبت ذليلة تحت النار.

جدير بالذكر أن الطيران الإسرائيلي قصف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق يوم الاثنين الماضي ما أسفر عن دمار كبير فيها وفي المباني المجاورة، ومقتل كل من كان بداخل المبنى.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل عميدين في صفوفه (العميد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاجي رحيمي)، و5 من الضباط المرافقين لهما.

وأكد المرشد الإيراني أنه "ستتم معاقبة إسرائيل على جرائمها" قائلا:"سنجعلهم يندمون على هذه الجريمة وغيرها"، كما شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على أن "هذه الجريمة الجبانة لن تبقى من دون رد قطعا".

المصدر: RT