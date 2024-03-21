إعلام إسرائيلي: إطلاق النار على فلسطيني قرب غوش عتصيون بزعم حيازته سكينا

أطلقت القوات الإسرائيلية النار على فلسطيني عند مفترق تجمع مستوطنات غوش عتصيون جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.

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وقالت موقع "واينت" إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على شاب فلسطيني بعد العثور على سكين في حقيبته خلال عملية تفتيش، من دون ذكر هوية الشاب.

بدورها، أفادت هيئة البث العامة "كان" أن الحادث وقع بالقرب من تقاطع إلعازار في غوش عتصيون، ومن غير الواضح ما الذي دفع القوات إلى إطلاق النار.

وبحسب ما ورد فقد أصيب الشاب الفلسطيني في الجزء السفلي من جسده، فيما لم يصدر تعليق من الجيش الإسرائيلي حتى الآن.

وشهدت المنطقة عينها عملية إطلاق نار أصيب فيها عنصران من جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" أول أمس الثلاثاء، وتبنتها سرايا القدس.

في غضون ذلك، أصيب 3 فلسطينيين صباح اليوم برصاص القوات الإسرائيلية عند المدخل الجنوبي لمحافظة رام الله والبيرة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن فجر اليوم الخميس، استهداف شابين فلسطينيين بهجوم عبر طائرة مسيرة في مخيم نور شمس بطولكرم، حيث اقتحمت قواته المخيم لتنفذ "عملية مكافحة الإرهاب".

ومساء أمس الأربعاء، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مقتل 3 أشخاص وإصابة رابع بجروح خطيرة إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

المصدر: وكالات