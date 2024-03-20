الهلال الأحمر الفلسطيني: 3 شهداء بقصف إسرائيلي استهدف سيارة في مدينة جنين (فيديوهات)

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مساء اليوم الأربعاء، مقتل 3 أشخاص وإصابة رابع بجروح خطيرة إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن طائرة تابعة لسلاح الجو هاجمت سيارة في جنين وقال في بيان: "في تقرير أولي، قصفت الطائرة إرهابيين في منطقة جنين، والتفاصيل لاحقا".

وقال الهلال الأحمر في بيان: "استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة رابع بجروح خطيرة بقصف استهدف سيارة في جنين ويجري نقلهم للمستشفى الحكومي في جنين".

وتشهد الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، تصاعدا في الأعمال العسكرية الإسرائيلية، وتنفيذا لاقتحامات واعتقالات في جميع أنحاء الضفة بشكل يومي.

وفي 12 مارس الجاري، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطينيين اثنين أحدهما برصاص القوات الإسرائيلية والثاني بعد الاعتداء عليه بالضرب في أثناء اقتحام جنين حيث دارت اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين.

المصدر: RT