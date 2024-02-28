مداهمات واعتقالات في جنين ونابلس ورام الله وبيت لحم والخليل

نفذت القوات الإسرائيلية اليوم الأربعاء، سلسلة مداهمات واعتقالات في مدن مختلفة من الضفة الغربية، شملت جنين ونابلس ورام الله وبيت لحم والخليل وغيرها، واعتقلت عشرات الفلسطينيين.

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ففي الخليل، اقتحمت القوات الإسرائيلية يطا شرق الخليل، واعتقلت 19 فلسطينيا على الأقل، كما شنت حملة مداهمات.

وفي جنين، اقتحمت القوات الإسرائيلية، فجرا، مدينة جنين ومخيمها وشرعت بتدمير البنية التحتية وسط تحليق لطائرات مسيرة ومروحيات مقاتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن جرافات الجيش الإسرائيلي دمرت محيط مدرسة الوكالة ودوار العودة وشارعي الشهيدة شيرين أبو عاقلة، والزهراء، بينما تمركز جنود القناصة على أسطح عدد من المنازل وبداخلها، وسط اندلاع مواجهات مع المواطنين في الحي الشرقي من المخيم.

وأصيب صباح اليوم، فلسطيني بجروح متوسطة جراء قصف مسيرة إسرائيلية في الحي الشرقي، بينما احتجزت القوات الإسرائيلية متطوعا في الاسعاف، واعتقلت شابا من مخيم جنين قبل الانسحاب من المدينة ومخيمها.

◾شاهد ..

جانب من التخريب والتدمير الذي أحدثته آليات الاحتلال بمخيم جنين .. pic.twitter.com/f9CgayFcSv — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 28, 2024

من جهة أخرى، قالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجناح الإسلامي، إنها خاضت اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية، مؤكدة أنها أوقعت إصابات في صفوفها وآلياتها.

كذلك، اقتحمت آليات القوات الإسرائيلية، مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

تغطية صحفية: "جانب من اقتحام آليات الاحتلال لمخيم بلاطة، شرق نابلس". pic.twitter.com/LEQhRh09gP — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 28, 2024

وفي رام الله، اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، ثلاثة فلسطينيين، واستولت على سيارة أحدهم في محافظة رام الله والبيرة.

وكانت المواجهات اندلعت بين الشبان والقوات الإسرائيلية عقب اقتحام بلدة عبوين، وضاحية الريحان، تخللها إطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام، من دون أن يبلغ عن إصابات.

كذلك، أفيد بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة المزرعة الغربية شمال رام الله بالضفة الغربية.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية اليوم الأربعاء، 7 فلسطينيين من مناطق مختلفة من محافظة بيت لحم.

المصدر: وفا+ RT+ إعلام فلسطينية