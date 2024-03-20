"شكلا خطرا على قواتنا".. الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف فلسطينيين اثنين في مخيم نور شمس

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، استهداف شابين فلسطينيين بهجوم عبر طائرة مسيرة في مخيم نور شمس بطولكرم، حيث اقتحمت قواته المخيم لتنفذ "عملية مكافحة الإرهاب".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "قوات الأمن تنفذ عملية لمكافحة الإرهاب في نور شمس. وخلال العملية، استهدفت طائرة إرهابيين اثنين كانا يشكلان تهديدا مباشرا للقوات، التفاصيل لاحقا".

وأعلنت "كتائب شهداء الأقصى كتيبة طولكرم"، أن "مقاتلينا يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال وآلياته العسكرية المقتحمة لمخيم نور شمس من عدة محاور بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة".

ومساء أمس الأربعاء، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مقتل 3 أشخاص وإصابة رابع بجروح خطيرة إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن طائرة تابعة لسلاح الجو هاجمت سيارة في جنين وقال في بيان: "في تقرير أولي، قصفت الطائرة إرهابيين في منطقة جنين، والتفاصيل لاحقا".

وتشهد الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، تصاعدا في الأعمال العسكرية الإسرائيلية، وتنفيذا لاقتحامات واعتقالات في جميع أنحاء الضفة بشكل يومي.

المصدر: RT