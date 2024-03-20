جنين.. تشييع جثامين 3 فلسطينيين قتلوا بغارة إسرائيلية وسط توتر شديد في المدينة (فيديوهات)

أفادت مراسلة RT الأربعاء بتشييع جثامين 3 فلسطينيين قتلوا مساء الأربعاء بغارة إسرائيلية على سيارتهم في جنين وسط توتر شديد في المدينة.

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وأشارت مراسلتنا إلى اندلاع اشتباكات بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومسلحين فلسطينيين قرب مقر المقاطعة في المدينة، فيما لم تصدر الأجهزة الأمنية أي تعليق على الأحداث.

وقبل اندلاع الاشتباكات تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقت هتافات الفلسطينيين الغاضبة في مدينة جنين عقب مقتل الشبان الثلاثة بقصف مركبتهم.

كما تم تداول مقطع فيديو لشبان من مخيم جنين يوقفون تشييع جثامين القتلى في عملية القصف، ويدعون إلى مسيرة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين من المخيم لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مساء اليوم الأربعاء، مقتل 3 أشخاص وإصابة رابع بجروح خطيرة إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وتشهد الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، تصاعدا في الأعمال العسكرية الإسرائيلية، وتنفيذا لاقتحامات واعتقالات في جميع أنحاء الضفة بشكل يومي.

وفي 12 مارس الجاري، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطينيين اثنين أحدهما برصاص القوات الإسرائيلية والثاني بعد الاعتداء عليه بالضرب في أثناء اقتحام جنين حيث دارت اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين.

المصدر: RT