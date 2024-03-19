 
مباشر

إصابة إسرائيليين اثنين بعملية إطلاق نار عند مفترق مستوطنات غوش عتصيون جنوب بيت لحم

أخبار العالم

إصابة إسرائيليين اثنين بعملية إطلاق نار عند مفترق مستوطنات غوش عتصيون جنوب بيت لحم
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x6u5

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء، إصابة إسرائيليين اثنين بإطلاق نار بالقرب من مستوطنة غوش عتصيون جنوب بيت لحم، مؤكدة تحييد مطلق النار وقتله.

وقالت القناة 12 العبرية: "هناك جريحان في عملية إطلاق نار عند مفترق مستوطنات غوش عتصيون. وتم تحييد المنفذ".

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إلى أنه "ورد بلاغ عن وقوع عملية إطلاق نار في منطقة مفرق الكتلة في لواء عتصيون. وتم تحييد الإرهابي" مضيفا أنه "أصيب خلال الهجوم عنصران من قوات الأمن وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. سنورد المزيد من التفاصيل لاحقا".

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يحقق فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية بعد فرز 100% من أصوات الناخبين