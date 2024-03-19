إصابة إسرائيليين اثنين بعملية إطلاق نار عند مفترق مستوطنات غوش عتصيون جنوب بيت لحم

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء، إصابة إسرائيليين اثنين بإطلاق نار بالقرب من مستوطنة غوش عتصيون جنوب بيت لحم، مؤكدة تحييد مطلق النار وقتله.

وقالت القناة 12 العبرية: "هناك جريحان في عملية إطلاق نار عند مفترق مستوطنات غوش عتصيون. وتم تحييد المنفذ".

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إلى أنه "ورد بلاغ عن وقوع عملية إطلاق نار في منطقة مفرق الكتلة في لواء عتصيون. وتم تحييد الإرهابي" مضيفا أنه "أصيب خلال الهجوم عنصران من قوات الأمن وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. سنورد المزيد من التفاصيل لاحقا".

يتبع..