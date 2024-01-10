خامنئي يوجه رسالة لـ"جبهة المقاومة" ويدعوها لـ"لبقاء على أهبة الاستعداد لتضرب حيث تطال يدها"

وجه حساب المرشد الإيراني علي خامنئي في منصة "إكس" مساء اليوم الأربعاء رسالة إلى "جبهة المقاومة" بخصوص البقاء على أهبة الاستعداد.

وجاء في تدوينة على حساب خامنئي: " فلتبقَ "جبهة المقاومة" على أهبة الاستعداد في مواجهة الغصب والاستكبار، ولا تغفلنّ عن مكر العدوّ، ولتضرب حيث تطال يدها، بعون الله".

فلتبقَ «جبهة المقاومة» على أهبة الاستعداد في مواجهة الغصب والاستكبار، ولا تغفلنّ عن مكر العدوّ، ولتضرب حيث تطال يدها، بعون الله. — الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) January 10, 2024

واتّهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم إيران بـ"مساعدة وتحريض" الحوثيين في اليمن على استهداف سفن في البحر الأحمر يشتبه بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إليها.

هذا وقد أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن في وقت سابق اليوم الأربعاء استهداف سفينة أمريكية كانت تقدم دعما لإسرائيل، بعدد كبير من الصواريخ البالستية والبحرية والطائراتِ المسيرة.

هذا وأكدت الخارجية الإيرانية سابقا أن "طهران ستحتفظ بحق الرد على جريمة اغتيال إسرائيل" للقائد في الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي بسوريا "في الزمان والمكان المناسبين".

وفي ديسمبر الماضي، اتهمت الولايات المتحدة إيران بـ"الضلوع في هجمات الحوثيين على سفن البحر الأحمر"، زاعمة أن طهران تدعمهم بتوفير طائرات مسيّرة وصواريخ ومعلومات استخباراتية تكتيكية.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون: "نعلم أن إيران ضالعة بشدة في تخطيط العمليات ضد سفن تجارية في البحر الأحمر".

هذا وقد أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثيين عن استهدافها لعدد من السفن في البحر الأحمر خلال الأسابيع الخيرة.

كذلك حذر الحوثيون من أن أي دولة تنضم إلى التحالف الدولي برعاية الولايات المتحدة لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر ستكون هدفا للصواريخ اليمنية.

وفي وقت سابق، أكد نعيم قاسم، نائب أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله أن جبهة لبنان مع إسرائيل "ردة فعل"، موضحا أنه "لا مجال للحديث عن إيقاف الحرب الدفاعية لأنها نتيجة الحرب على غزة".

كما وجه رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" في البرلمان اللبناني (حزب الله) النائب محمد رعد، رسالة إلى تل أبيب، مؤكدا أن الحزب "حضر لهم ما لم يتوهموه في يوم من الأيام".

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، منذ إطلاق "حماس" في السابع من أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، وإعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة.

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هذا وتصاعدت حدة التوترات في المنطقة في أعقاب التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة، واتهام إسرائيل لطهران بدفع "وكلائها" في الشرق الأوسط، وبخاصة حزب الله في لبنان وجماعة أنصار الله في اليمن، لاستهداف المصالح الإسرائيلية.

المصدر: RT