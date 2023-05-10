مقتل طفلة وإصابة 10 آخرين جراء استمرار القصف الإسرائيلي على غزة

لقيت طفلة فلسطينية مصرعها، وأصيب 10 آخرون، نتيجة استمرار الجيش الإسرائيلي باستهداف مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استقبال مجمع الشفاء الطبي في القطاع، لجثمان الطفلة، والمصابين الـ 10.

واشارت الوزارة إلى "ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع اليوم الأربعاء إلى 20 قتيلا، بينهم خمسة أطفال وأربع سيدات، بينما ارتفعت حصيلة المصابين 42".

وأفاد مراسل RT في وقت سابق، بأن التصعيد الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة استهدف ثلاث مناطق هي شرق القرارة، شرق عبسان الكبيرة منطقة المنتزه، وشرق رفح.

ونشر الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء مقطع فيديو، قال إنه لاستهداف مواقع إطلاق صواريخ تابعة للجهاد الإسلامي في جنوب شرق غزة اليوم الأربعاء.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن "الجيش قصف أهدافا في قطاع غزة تابعة لحركة الجهاد الإسلامي"، بعد يومين من غارات أدت إلى مقتل 3 من قادة الحركة بالقطاع.

المصدر: RT