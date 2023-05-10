مشاهد توثق غارات إسرائيلية على "مواقع إطلاق الصواريخ في غزة"

نشر الجيش الإسرائيلي شريط فيديو يقول إنه لاستهداف مواقع إطلاق صواريخ تابعة للجهاد الإسلامي في جنوب شرق غزة اليوم الأربعاء.

وحسب معلومات أولية فإن الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة أدت إلى مقتل رجل وإصابة آخر بجروح خطيرة.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن "الجيش قصف أهدافا في قطاع غزة تابعة لحركة الجهاد الإسلامي"، بعد يومين من غارات أدت إلى مقتل 3 من قادة الحركة بالقطاع.

المصدر: AP