الجيش الإسرائيلي يجدد قصفه على قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن "الجيش قصف أهدافا في قطاع غزة تابعة لحركة الجهاد الإسلامي"، بعد يومين من غارات أدت إلى مقتل 3 من قادة الحركة بالقطاع.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "الجيش استهدف قبل قليل نشطاء في الجهاد الإسلامي كانوا في موقع رمي قذائف صاروخية".

وقال مراسلنا في غزة إن الاستهدافات الإسرائيلية الأخيرة في غزة كانت في ثلاث مناطق: شرق القرارة، شرق عبسان الكبيرة منطقة المنتزه، وشرق رفح.

وأكد المراسل أن طواقم الإسعاف نقلت قتيلا وإصابة حرجة جدا جراء القصف الإسرائيلي شرق خانيونس.

ونشر الجيش الإسرائيلي مقطعا يظهر الاستهدافات الجديدة في غزة اليوم الأربعاء.

כלי טיס תקף לפני זמן קצר כלי רכב ובו פעילי טרור שהיו בדרכם לעמדת שיגור רקטות בחאן יונס.



צה"ל ימשיך לפעול על מנת לשמר את ביטחונם של תושבי מדינת ישראל. pic.twitter.com/VtpwsdoEeu — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 10, 2023

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن أوامر صدرت لسكان البلدات القريبة من الحدود مع قطاع غزة بالبقاء في الملاجئ حتى إشعار آخر، وسط مخاوف من إطلاق الصواريخ.

المصدر: RT