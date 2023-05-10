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إطلاق عدد كبير من الصواريخ من قطاع غزة وصافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة

الجيش الإسرائيلي يجدد قصفه على قطاع غزة

أخبار العالم العربي

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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن "الجيش قصف أهدافا في قطاع غزة تابعة لحركة الجهاد الإسلامي"، بعد يومين من غارات أدت إلى مقتل 3 من قادة الحركة بالقطاع.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "الجيش استهدف قبل قليل نشطاء في الجهاد الإسلامي كانوا في موقع رمي قذائف صاروخية".

وقال مراسلنا في غزة إن الاستهدافات الإسرائيلية الأخيرة في غزة كانت في ثلاث مناطق: شرق القرارة، شرق عبسان الكبيرة منطقة المنتزه، وشرق رفح.

وأكد المراسل أن طواقم الإسعاف نقلت قتيلا وإصابة حرجة جدا جراء القصف الإسرائيلي شرق خانيونس.

ونشر الجيش الإسرائيلي مقطعا يظهر الاستهدافات الجديدة في غزة اليوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن أوامر صدرت لسكان البلدات القريبة من الحدود مع قطاع غزة بالبقاء في الملاجئ حتى إشعار آخر، وسط مخاوف من إطلاق الصواريخ.

المصدر: RT

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