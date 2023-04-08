استمرار التصعيد الإسرائيلي.. إصابة شابين فلسطينيين برصاص إسرائيلي واقتحام جديد لطولكرم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة شابين، برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة برقين جنوب غرب مدينة جنين.

ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، فإن إصابات الشابين تتراوح ما بين المتوسطة في الظهر والطفيفة في القدم.

وأفادت مصادر محلية، باقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة طولكرم فجر اليوم السبت، من مدخلها الشرقي، وتمركزها في محيط مخيم نور شمس، كما نشرت قناصتها في المنطقة المقابلة للمخيم.

كما ذكرت مصادر محلية أن طواقم الجيش الإسرائيلي اعتدوا بالضرب على شابين، وهما، عبد الله مؤيد عواد، وجهاد مؤيد فارس.

وفي سياق متصل، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي لقنابل الغاز السام بشكل مكثف شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وذكرت مصادر طبية أن عددا من المواطنين أصيبوا بالاختناق أثناء تواجدهم في بيوتهم، جراء إطلاق قوات الاحتلال لقنابل الغاز تجاه منازلهم.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية