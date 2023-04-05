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القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى مجددا

"القسام" تنشر مشاهد من تصدي دفاعاتها الجوية لطائرات حربية إسرائيلية (فيديو)

أخبار العالم العربي

Legion-Media
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نشرت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الأربعاء، مشاهد من تصدي دفاعاتها الجوية للطيران الحربي الإسرائيلي فجر الأربعاء.

وقالت الكتائب في بيان مقتضب لها: "هذه المشاهد جانب من تصدي الدفاعات الجوية القسامية للطيران الحربي الصهيوني المغير على قطاع غزة بصواريخ أرض-جو صباح اليوم".

وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت فجر اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى واعتدت على المعتكفين داخله واعتقلت المئات منهم.

وردا على اقتحام المسجد الأقصى، والاعتداء على المعتكفين داخله، أطلقت المقاومة الفلسطينية 10 صواريخ باتجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

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المصدر: RT

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