"القسام" تطلق صواريخ أرض - جو على طائرات إسرائيلية ردا على إسقاط مسيّرة (فيديو)

نشرت كتائب "القسام"، الجناح العسكري بحركة "حماس"، مقطع فيديو للحظة إطلاق صواريخ أرض - جو على طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، ردا على اعتراض طائرة مسيرة تابعة للحركة.

وأثناء مهمة تدريبية لسلاح الجو التابع لكتائب "القسام" صباح اليوم الاثنين، قام الطيران الحربي الإسرائيلي باستهداف طائرة مسيرة للكتائب من نوع "شهاب" في أجواء جنوب قطاع غزة، حيث ردت الدفاعات الجوية لـ"القسام" على الفور باستهداف الطيران المغير بعدد من صواريخ أرض جو.

المصدر: RT