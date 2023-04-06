الفصائل الفلسطينية في غزة تؤكد جهوزيتها للرد بكل قوة على أي عدوان
AP
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أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، جهوزية المقاومة للمواجهة والرد بكل قوة على أي عدوان والدفاع عن الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده.
وجاء في بيان الغرفة: "في ظل تهديدات العدو لمقاومتنا ولأهلنا في غزة، فإننا نؤكد جهوزية المقاومة للمواجهة والرد بكل قوة على أي عدوان والدفاع عن شعبنا في كل أماكن تواجده".
وأضافت: "على العدو المجرم وقف عدوانه الهمجي بحق المسجد الأقصى والمصلين والمعتكفين فيه، وأن يتوقف عن مهزلة تصدير أزماته الداخلية باتجاه شعبنا ومقدساتنا".
المصدر: RT