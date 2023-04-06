الفصائل الفلسطينية في غزة تؤكد جهوزيتها للرد بكل قوة على أي عدوان

أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، جهوزية المقاومة للمواجهة والرد بكل قوة على أي عدوان والدفاع عن الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده.

وجاء في بيان الغرفة: "في ظل تهديدات العدو لمقاومتنا ولأهلنا في غزة، فإننا نؤكد جهوزية المقاومة للمواجهة والرد بكل قوة على أي عدوان والدفاع عن شعبنا في كل أماكن تواجده".

وأضافت: "على العدو المجرم وقف عدوانه الهمجي بحق المسجد الأقصى والمصلين والمعتكفين فيه، وأن يتوقف عن مهزلة تصدير أزماته الداخلية باتجاه شعبنا ومقدساتنا".

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المصدر: RT