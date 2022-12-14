مصر.. شرط وحيد للسماح بدخول الراكب بـ500 ألف دولار عبر مطار القاهرة

قال مدير عام جمارك القاهرة ماجد موسى، إن هناك مجموعة من الشروط التي يجب على المسافر الوافد أو المغادر معرفتها قبل التعرض للمساءلة القانونية.

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وأكد أنه مسموح للركاب الوافد أن يحمل أي مبالغ مالية، دون سقف محدد، حتى نصف مليون دولار، ولكن بشرط الإفصاح عنها لرجال الجمارك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، أن الجمارك بمطار القاهرة تؤدي عملها بصورة كاملة وتسعى لرصد أي أشياء ممنوعة وفقا للوائح والقوانين المصرية، موضحًا أنه يحق للراكب المصري أو الأجنبي حين المغادرة أن يحمل 10 آلاف دولار كحد أقصى، وأما المواطن الأجنبي الذي يحمل أكثر من هذا المبلغ يجب عند قدومه لمصر، أن يكون معه ما يثبت صحة هذه الأموال وأنها من حقه الشخصي.

وتابع: يجب على الراكب أن يفصح عن كافة الأشياء الخاصة به، مؤكدًا أن الإفصاح خير وسيلة لتأمين الراكب وعدم تعرضه للمساءلة القانونية.

وأوضح ماجد موسى، أن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد أتاحت للراكب متعلقات بقيمة 10 آلاف جنيه، ويجب أن يخطر الجمارك بكافة الأشياء التي يزيد سعرها عن هذه القيمة.

وأشار مدير عام الجمارك بمطار القاهرة، إلى أن الجمارك لا يعنيها عدد السبائك الذهبية التي يرتديها الراكب حال الإفصاح عنها، مؤكدًا أن رجال الجمارك لا تتربص بأي راكب وتسعى لضبط وتطبيق القانون.

وأردف ماجد موسى، أن المتعلقات الشخصية المتعلقة بالذهب للسيدات يجب الإفصاح عنها لأن ذلك يساعد رجال الجمارك على أداء عملهم.

أما بالنسبة للهواتف المحمولة، أوضح مدير عام الجمارك بمطار القاهرة، أنه لا يتم مصادرة أي هواتف شخصية ومسموح كل شخص أن يحمل هاتفين.

أوضح ماجد موسى، أن القرارات الجديدة بشأن بعض المتعلقات الشخصية أو المبالغ المالية ليس الهدف منها تحصيل رسوم جمركية من الوافدين أو المغادرين، بل الحفاظ على ضبط الأسواق.

المصدر: القاهرة 24