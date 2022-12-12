مصر تكشف عن كمية الذهب والدولارات المسموح بدخولها عبر المطارات

كشف مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي ماجد موسى، عن كمية الذهب والدولارات المسموح بدخولها عبر المطارات حتى لا يقع الراكب تحت طائلة القانون.

إقرأ المزيد

وأشار موسى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، مساء الاثنين، إلى أنهم يشجعون على جلب الذهب أو الأموال بالعملة الصعبة للدولة ولكن بما لا يتعارض من القوانين، متابعًا: لسنا ضد دخول الذهب أو العملات للبلاد حتى لو وصلت لملايين الدولارات بل بالعكس نشجع القادمين سواء المصريين أو الأجانب على هذا الأمر المفيد للاقتصاد المصري.

وأكد مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، أن القانون يعطي للراكب سواء المصري أو الأجنبي مسموحات بقيمة 10 آلاف دولار أو ما يقابلها بالعملات الأخرى، كل راكب يقوم بالإفصاح عما يحمله من عملات يتم تسجيلها من قبل ضباط الجوازات لتجنب دخول أموال قد تستخدم في تمويل نشاطات غير مشروعة مثل تمويل الإرهاب.

وأضاف أنه لا يوجد شيء يتم مصادرته من قبل الجمارك، ولكن يتم التحفظ عليه في الودائع بالمطار لحين بت الجهات المسؤولة ودفع قيمة التصالح، متابعا: "لا ممانعة من الجمارك للسيدات اللاتي يرتدين الذهب لاستخدامهن الشخصي ولكن الشك يقع إذا كانت الكمية لا تتناسب مع الوضع الاجتماعي للراكبة أو وجود كميات من الذهب تفوق حدود الاستخدام الشخصي بصورة مبالغ بها".

وأكد مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، أن الجمارك لا تتربص بالمواطن سواء المصري أو الأجنبي، والمواطن الذي ليس لديه أي نية للإخفاء على رأسنا، ولا مانع أن يجلب المواطن عملة من الخارج ولكن بشرط الإفصاح.

المصدر: القاهرة 24