مصر تقدم إغراءات لمواطنيها في الخارج

أعلن وزير الإسكان المصري عاصم الجزار، بأنه يجري الإعداد لطرح قطع أراضٍ سكنية جديدة قريبا بمشروع "بيت الوطن" للمصريين في الخارج.

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وأوضح أنه سيتم طرح الأراضي بأماكن مميزة بـ6 مدن جديدة، وهي (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – دمياط الجديدة – بدر – العبور – العبور الجديدة)، حيث يتم حاليا تجهيز الموقع الإلكتروني للمشروع ليتضمن تلك الأراضي، وسيتم لاحقا الإعلان عن موعد الحجز واستقبال التحويلات، وذلك تلبية لرغبات المصريين بالخارج بإتاحة الفرصة لهم للحصول على مسكنهم الخاص، واستيعاب التحويلات الواردة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه يتم حاليا استقبال التحويلات لحجز قطع أراض بنشاط مختلط / خدمي، بمشروع "بيت الوطن" للمصريين في الخارج، بمدن (القاهرة الجديدة – الشيخ زايد – 6 أكتوبر – العبور – بدر – الشروق – السادات)، حيث بدأ الحجز يوم الأربعاء الموافق 30/11/2022، ويستمر حتى يوم الأربعاء 21 ديسمبر الجاري.

وأوضح الوزير، أن مشروع "بيت الوطن" للمصريين في الخارج، يهدف لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وتحقيق رغبتهم في تملك وبناء مسكنهم الخاص، وقد حقق المشروع نجاحا كبيرا، ولاقى إقبالا واستحسانا من المصريين بالخارج، منذ أطلقته الوزارة فى مطلع عام 2012، وتم طرح 8 مراحل من المشروع حتى الآن، شملت الآلاف من قطع الأراضى السكنية للأفراد، وآلاف الوحدات السكنية، وقطع أراض بأنشطة خدمية متعددة.

ويهدف طرح الحكومة المصرية للأراضي الجديدة لجذب المصريين في الخارج لحجز هذه الأراضي بالدولار، واستقطاب أكبر قدر من العملة الصعبة داخل البلاد.

المصدر: الأهرام