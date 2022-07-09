الملك سلمان بن عبد العزيز يوجه كلمة للحجاج والمسلمين ويغرد في "تويتر" بمناسبة عيد الأضحى

بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم السبت، كلمة إلى الحجاج والمسلمين في المملكة والعالم.

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وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمته للحجاج وضيوف المملكة والمواطنين والمقيمين، والمسلمين في كل مكان: "إخواني وأخواتي حجاج بيت الله الحرام..إخواني ضيوف المملكة العربية السعودية..أبنائي وبناتي المواطنين..إخواني وأخواتي المقيمين على أرض بلادنا الغالية..أيها المسلمون والمسلمات في كل مكان..السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير".

وأضاف الملك سلمان: "أحييكم من أرض الرسالة ومهبط الوحي، سائلاً المولى الكريم أن يتقبل من حجاج بيته، وأن يجعل حجهم مقبولا، وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا".

وتابع: "بعد الظروف الاستثنائية الصحية التي عصفت بالعالم أجمع، نحمد الله على تسهيل عودة الحجاج بفضله سبحانه ثم بفضل الجهود الضخمة التي بذلها العاملون في القطاعات كافة، في المملكة العربية السعودية، فلهم الشكر على ما قدموا وما يقدموا، امتدادًا لما شرف الله بلادنا به من خدمة الحرمين الشريفين، ورعاية ضيوف الرحمن، والسهر على راحتهم، فلله الحمد والشكر على فضله العظيم".

وأردف العاهل السعودي: "إخواني وأخواتي المسلمين والمسلمات..نتيجة للنجاح الكبير الذي حققته المملكة في مواجهة جائحة كورونا، رفعنا عدد حجاج موسم هذا العام ليكون مليون حاج من الداخل والخارج، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية الوقائية، حرصا على سلامة الحجاج، وعناية بصحتهم..اللهم تقبل من الحجاج حجهم، وبارك للمسلمين عيدهم..وفقنا الله وإياكم لكل خير..والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب الملك سلمان بن عبد العزيز: "نحمد الله سبحانه أن رأينا حجاج بيته، من مختلف دول العالم، يؤدون مناسكهم بكل يسر وسهولة..وإننا ونحن نفخر بشرف خدمة الحجاج، نهنئ جميع المسلمين بعيد الأضحى المبارك، سائلين المولى أن يجعل هذا العيد، عيد خير وسلام على العالم أجمع..وكل عام وأنتم بخير".

نحمد الله سبحانه أن رأينا حجاج بيته، من مختلف دول العالم، يؤدون مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وإننا ونحن نفخر بشرف خدمة الحجاج ؛ نهنئ جميع المسلمين بعيد الأضحى المبارك، سائلين المولى أن يجعل هذا العيد، عيد خير وسلام على العالم أجمع.

وكل عام وأنتم بخير. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) July 9, 2022

المصدر: RT + "واس"