خطيب يوم عرفة يثير جدلا

أثار اختيار عضو هيئة كبار العلماء والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الشيخ محمد العيسى، خطيبا ليوم عرفة في السعودية، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت رئاسة شؤون الحرمين عبر موقعها الرسمي وحسابها على تويتر يوم الثلاثاء عن "صدور الموافقة السامية الكريمة على قيام معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، عضو هيئة كبار العلماء، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، بالخطبة والصلاة يوم عرفة بمسجد نمرة لهذا العام 1443هـ".

صدور الموافقة السامية الكريمة على قيام معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى عضو هيئة كبار العلماء الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بالخطبة والصلاة يوم عرفة بمسجد نمرة لهذا العام ١٤٤٣هـ.#خطبة_عرفة#بسلام_آمنين#رئاسة_شؤون_الحرمينpic.twitter.com/7ICK6bYoTh — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) July 5, 2022

محمد العيسى صلّى في الهـ ـولوكوست، والتقى بحاخامات يهـ ـود ودعم مشروع ديارنا الذي يعتبر مقبرة "البقيع" في المدينة إرثًا يهـ ـوديًا.. فكيف يعتلي مثل هذا منبر عرفة؟#انزلوا_العيسى_من_المنبرpic.twitter.com/Q3yNPOVa0w — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) July 7, 2022

les Saoudiens libéraux sont une menace pour l'humanité, ils considèrent donc la montée de la fraternité musulmane salafiste comme une menace pour leur soi-disant royaume islamique.#انزلوا_العيسى_من_المنبرhttps://t.co/gdvUYWGEi9 — Justice and Equality (@Equa6Justiceand) July 8, 2022

لكن اختيار العيسى أثار جدلا كبيرا، حيث شكك نشطاء في موقفه من قضايا جوهرية، فيما أكد آخرون على مؤهلاته الكبيرة. ودشن مستخدمون وسم #انزلوا_العيسي_من_المنبر، الذي أصبح بين أكثر المواضيع تداولا على "تويتر" في عدة دول عربية.

ويرى المنتقدون لاختيار العيسى، أنه يروج للتطبيع الشعبي مع إسرائيل، مستشهدين بلقاء جمعه بحاخامات يهود ودعمه لمشروع ديارنا، الذي يعتبر مقبرة البقيع "إرثا يهوديا".

هذا الحقير هو من اختاره عجل السعودية بن سلمان ليخطب خطبة عرفة في المسلمين، ألا شاهت الوجوه يا أراذل آل سعود#انزلوا_العيسى_من_المنبرpic.twitter.com/OVVUYe9Gqs — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) July 6, 2022

هذا الحقير هو من اختاره عجل السعودية بن سلمان ليخطب خطبة عرفة في المسلمين، ألا شاهت الوجوه يا أراذل آل سعود#انزلوا_العيسى_من_المنبرpic.twitter.com/OVVUYe9Gqs — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) July 6, 2022

ودعوا المصلين إلى الامتناع عن أداء الصلاة خلف العيسى كإمام، معتبرين أن اختياره لقيادة أكبر تجمع عالمي للمسلمين بأنه "جريمة كبرى".

يذكر أن العيسى كان قد زار في يناير عام 2020 معسكر أوشفيتز في بولندا، الذي تعرض فيه اليهود للإبادة الجماعية إبان الحرب العالمية الثانية، بالتزامن مع إحياء ذكرى الهولوكوست، وصلى آنذاك في الموقع برفقة عدد من رجال الدين.

Dr.Wasfi issued a fatwa against praying behind Muhammad Al-Aisi on the Day of Arafat,and appeals to the authorities to change this decision,otherwise Muslims should stop praying in the Nimra Mosque and pray in their tents#انزلوا_العيسى_من_المنبرpic.twitter.com/Qy6EMYGrz4 — Sufyan Khan🖊️سفیان خان (@Sufyankhanp) July 6, 2022

#انزلوا_العيسى_من_المنبر

#hajj2022



The beloved of Buddhists Hindu jews and Christians will make the speech of Arafah Day pic.twitter.com/IhhjHkE64L — jenrycadampog (@jenrycadampog) July 6, 2022

يوم عرفة... أكبر تجمّع عالميّ يشهده المسلمون كل عام.

أن يتم اختيار العيسى ليؤم الناس في هذا اليوم فهو جريمة كبرى!

العيسى من المروّجين للديانة الإبراهيمية ومن الداعين للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. #انزلوا_العيسى_من_المنبر — نصر العنيزي (@Nasr_Onaizi) July 7, 2022

وبدأ الحجاج بالصلاة والدعاء عند جبل عرفات في السعودية اليوم الجمعة، في ذروة مناسك الحج التي تضم هذا العام العدد الأكبر منهم منذ تفشي فيروس كورونا.

وأمضى الحجاج وعددهم مليون مسلم، بينهم 850 ألفا من خارج المملكة اختيروا بالقرعة، الليل في مخيمات في وادي منى، على بعد سبعة كيلومترات من المسجد الحرام في مكة المكرمة، أقدس مدن المسلمين.

وفي الساعات الأولى من فجر الجمعة، توجهوا إلى جبل عرفات، حيث ألقى النبي محمد خطبته الأخيرة، لأداء الركن الأعظم من الحج. وسيبقون طوال اليوم في الموقع نفسه، يصلون ويتلون القرآن الكريم.

المصدر: وكالات