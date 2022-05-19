وزير الخارجية السعودي: ندعم حصول الجزائر على مقعد في مجلس الأمن الدولي (فيديو)

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعم المملكة لتطلع الجزائر للحصول على مقعد في مجلس الأمن الدولي.

وقال وزير الخارجية السعودي عقب لقائه مع عبد المجيد تبون، إن قيادة المملكة العربية السعودية ترى تطابقا في الرؤى المقدمة من قبل الرئيس الجزائري.

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وأضاف أن التوافق بين البلدين واضح جدا في الملفات الهامة التي تهم البلدين، وتهم أمن المنطقة والعالم.

وأشار الدبلوماسي السعودي إلى أنه تحدث مع الرئيس عبد المجيد تبون عن الدعم المتبادل فيما يتعلق بالعمل الدولي المشترك.

كما تابع وزير الخارجية السعودي "نثق أن الجزائر ستكون لاعبا أساسيا في دعم واستقرار وأمن الإقليمي والدولي في هذا المكان".

واستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الخميس وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فإن الاستقبال جرى بمقر الرئاسة وحضره وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، بالإضافة إلى مدير الديوان الرئاسي عبد العزيز خلف، وسفير الجزائر بالرياض حمد علي بوغازي.

#هام

تصريح وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، عقب استقباله اليوم، من طرف السيد رئيس الجمهورية. pic.twitter.com/PXCjwcxl4r — Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) May 19, 2022

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية