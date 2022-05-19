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الوزير رمطان لعمامرة يستقبل نظيره السعودي في الجزائر

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الوزير رمطان لعمامرة يستقبل نظيره السعودي في الجزائر
RT / aps.dz
وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان
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أجرى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة محادثات مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان الذي وصل مساء الأربعاء إلى الجزائر حسب ما جاء في بيان للوزارة.

وقال البيان إن زيارة عمل الأمير فيصل بن فرحان تأتي في إطار الدورة الثالثة للجنة التشاور السياسي بين البلدين.

وسيسمح اجتماع هذه الآلية الهامة يوم الخميس تحت رئاسة وزيري خارجية البلدين باستعراض العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وبحث آفاق تعزيزها.

كما أن الوزيران ستبادلان وجهات النظر وتنسيق المواقف حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: واج

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