مسؤول أمريكي: أول رحلة طيران بين البحرين وإسرائيل الأربعاء المقبل

قالت وكالة "رويترز" إن أول رحلة طيران مباشرة من المنامة إلى تل أبيب ستنطلق يوم الأربعاء المقبل وتضم وفدا أمريكيا وآخر بحرينيا لإجراء محادثات مع مسؤولين إسرائيليين.

وحول الرحلة التي تأتي بعد أقل من شهر على رحلة مماثلة من تل أبيب إلى المنامة، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض، إن آفي بيركويتز مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط سيرأس الوفد الأمريكي إلى البحرين وإسرائيل هذا الأسبوع لبحث "تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين".

وينضم بيركويتز، وهو عضو في فريق يقوده جاريد كوشنر كبير مستشاري ترامب للمساعدة في التفاوض بشأن الاتفاق البحريني الإسرائيلي، إلى مسؤولين بحرينيين في أول رحلة تجارية مباشرة على الإطلاق من البحرين إلى إسرائيل.

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ويجتمع الوفدان الأمريكي والبحريني مع كبار المسؤولين الإسرائيليين يوم الأربعاء المقبل.

وقال روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي لترامب لمنتدى الأمن العالمي اليوم الاثنين إنه يأمل أن تسعى الإدارة القادمة للديمقراطي جو بايدن إلى إبرام اتفاقات أخرى مماثلة بين إسرائيل ودول عربية.

وذلك بعدما ساعدت إدارة ترامب في التوصل إلى اتفاقات تطبيع بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والسودان.

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وكانت أول رحلة من إسرائيل إلى البحرين عبرت الأجواء السعودية وتمت في 18 من أكتوبر، حين وصلت طائرة "العال 973" إلى المنامة.

وكانت السعودية فتحت أجواءها أمام الطائرات المغادرة والقادمة من إسرائيل إلى الإمارات والبحرين وذلك بعد أن وقعتا اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

المصدر: رويترز