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أول رحلة تجارية جوية من إسرائيل إلى البحرين عبرت أجواء السعودية

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أول رحلة تجارية جوية من إسرائيل إلى البحرين عبرت أجواء السعودية
@IsraelArabic
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أفادت صفحة "إسرائيل بالعربية" عبر "تويتر" بأن الرحلة الإسرائيلية "العال 973" المتوجهة إلى المنامة عاصمة البحرين، حلقت عبر المجال الجوي السعودي.

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ونشر مراسل هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، شمعون آران، مقطع فيديو من داخل الطائرة يسمع فيه صوت الربان وهو يتحدث عن أهمية هذه الرحلة في إطار السعي نحو تحقيق السلام في المنطقة.

ويشير الربان في المقطع إلى أن الرحلة ستمر بالأجواء السعودية واصفا ذلك بـ"الحدث التاريخي" أيضا، ويذكر أن مدة الرحلة ساعتان وربع من تل أبيب إلى المنامة.

وكانت السعودية قد فتحت أجواءها أمام الطائرات المغادرة والقادمة من إسرائيل إلى الإمارات والبحرين وذلك بعد أن وقعتا اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ومن المتوقع اليوم توقيع ميثاق لبدء العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وإسرائيل إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الدولتين.

المصدر:  RT

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