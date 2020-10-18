أول رحلة تجارية جوية من إسرائيل إلى البحرين عبرت أجواء السعودية

أفادت صفحة "إسرائيل بالعربية" عبر "تويتر" بأن الرحلة الإسرائيلية "العال 973" المتوجهة إلى المنامة عاصمة البحرين، حلقت عبر المجال الجوي السعودي.

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ونشر مراسل هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، شمعون آران، مقطع فيديو من داخل الطائرة يسمع فيه صوت الربان وهو يتحدث عن أهمية هذه الرحلة في إطار السعي نحو تحقيق السلام في المنطقة.

الرحلة الإسرائيلية🇮🇱 "العال 973" تحلق عبر المجال الجوي السعودي🇸🇦 في طريقها إلى المنامة عاصمة البحرين🇧🇭 pic.twitter.com/egHcwr06Kg — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 18, 2020

ويشير الربان في المقطع إلى أن الرحلة ستمر بالأجواء السعودية واصفا ذلك بـ"الحدث التاريخي" أيضا، ويذكر أن مدة الرحلة ساعتان وربع من تل أبيب إلى المنامة.

🇮🇱🇧🇭✈️

🎥 לפני ההמראה לבחריין



ربان الطائرة يرحب بالمسافرين الى #البحرين

الطائرة ستحلق فوق المجال الجوي للعربية #السعودية 🇸🇦 pic.twitter.com/7gjYuCGbll — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) October 18, 2020

وكانت السعودية قد فتحت أجواءها أمام الطائرات المغادرة والقادمة من إسرائيل إلى الإمارات والبحرين وذلك بعد أن وقعتا اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ومن المتوقع اليوم توقيع ميثاق لبدء العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وإسرائيل إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الدولتين.

المصدر: RT