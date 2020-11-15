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إسرائيل تصادق نهائيا على اتفاقية التطبيع مع البحرين

أخبار العالم العربي

إسرائيل تصادق نهائيا على اتفاقية التطبيع مع البحرين
Reuters Abir Sultan
بنيامين نتنياهو
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صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد على اتفاقية إقامة العلاقات مع البحرين.

وأعرب مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع عن دعمه للإعلان المشترك الذي ينص على إقامة علاقات "دبلوماسية وسلمية وودية" مع الدولة الخليجية، وذلك بعد أن صادق عليه الكنيست الثلاثاء الماضي بالأغلبية الساحقة، مع معارضة النواب عن القائمة المشتركة.

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وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل الجلسة الحكومية اليوم، قبيل طرح الإعلان المشترك على التصويت، بأن "إقامة العلاقات السلمية والطبيعية مع البحرين والإمارات والسودان تشكل إنجازا هائلا للدولة العبرية".

وشدد على أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة جهود متواصلة بذلتها حكومته على مدار سنوات في مسعى لـ"توسيع دائرة السلام وتحقيق سلام حقيقي وسلام مقابل سلام".

وأعرب نتنياهو عن امتنانه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة و"كل أولئك الذين ساعدوا علنا وسرا هذه الخطوات التاريخية".

وأقيمت مراسم التوقيع على الإعلان المشترك في المنامة في  18 أكتوبر بمشاركة مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى.

وتنص هذه الوثيقة على اعتراف متبادل للسيادة بين إسرائيل والبحرين وحقهما في الحياة بسلام وآمان، مع الالتزام بدعم الأمن المستدام وتفادي استخدام التهديدات والقوة لتسوية الخلافات بينهما.

المصدر: RT + "تايمز أوف إسرائيل"

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