مصر.. جنازة عسكرية مرتقبة للرئيس الأسبق مبارك وقانون 73 يحسم الجدل

أفادت مصادر بأنه سيتم تشييع جثمان الرئيس المصري الأسبق، الراحل محمد حسني مبارك، في جنازة عسكرية، عقب وفاته اليوم الثلاثاء، ولكنه لم يتم تحديد موعدها حتى الآن.

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وأثارت كيفية تشييع الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، الجدل حول ما إذا ستقام للراحل جنازة عسكرية أم لا، وذلك بسبب صدور أحكام بالسجن في حقه.

إلا أن قانون رقم 35 لسنة 1979 في مصر يحسم الجدل، حيث خصص هذا القانون لتكريم كبار قادة القوات المسلحة المصرية خلال حرب أكتوبر 1973 والاستفادة من خبراتهم النادرة.

ونشرت الجريدة المصرية القانون بتاريخ 26 / 5 / 1979

ووفقا للقانون يستمر الضباط الذين كانوا يشغلون وظائف قادة الأفرع الرئيسية ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر 1973 في الخدمة بهذه القوات مدى حياتهم.

المصدر: اليوم السابع