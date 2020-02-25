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وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك

أخبار العالم العربي

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توفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عاما، حسبما نقل مراسلنا عن مصادر  مصرية.

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الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في العناية المركزة (فيديو)
الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في العناية المركزة (فيديو)

أعلن التلفيزيون المصري لاحقا رسميا وفاة مبارك عن عمر يناهز 91 عاما.

وبدأ مقربون من علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق، في نشر برقيات العزاء على مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي لا تزال فيه عائلته ملتزمة بالصمت ولم تصدر أي بيان رسمي بشأن الوفاة.

وكان علاء مبارك، النجل الأكبر للرئيس المصري الأسبق، قد اعلن منذ عدة أيام أن والده يتواجد حاليا داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية.

ناصر حاتم

المصدر: RT 

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