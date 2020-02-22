الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في العناية المركزة (فيديو)

قال علاء مبارك، النجل الأكبر للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، إن والده يتواجد حاليا داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية.

وكشف علاء مبارك عن حالة والده، في رد على تعليق أحد متابعيه بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

RT

كما قال في تغريدة ثانية، "دعائي الآن أن يشفي المولى عز وجل والدي، ويقوم لنا بالسلامة ويرجع بيته يا رب".

تعلمت والحمد لله انك لو على حق وضميرك مرتاح ونيتك التى لا يعلمها الا الله سليمة وايمانك قوى تستطيع ان تواجه وتتحمل اى شيء مهما كان وهذا هو الحال والحمد والشكر لله ، و دعائي الان ان يشفى المولى عز وجل والدى ويقوم لنا بالسلامة ويرجع بيته يارب🙏ويومك سعيد ان شاء الله استاذ مصطفى. — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 22, 2020

وكان نجل الرئيس المصري قد قال في 24 يناير 2020، إن والده أجرى عملية جراحية، وأكد أن حالته مستقرة.

اجرى والدي مساء أمس عملية جراحية وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله 🙏 pic.twitter.com/O9fi0bRffN — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) January 24, 2020

شفاك الله وعافاك 🙏 pic.twitter.com/gAgbvG5UKc — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 11, 2020

المصدر: RT