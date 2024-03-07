آبل تطلق رسميا iOS 17.4 الجديد

أعلنت آبل رسميا عن إطلاق إصدار iOS 17.4 لأنظمة تشغيل هواتفها، والذي حمل معه العديد من الميزات الجديدة لتلك الأجهزة.

ومع التحديث الجديد ظهرت في هواتف iPhone 15 معلومات وخيارات إضافية في خدمة "صحة البطارية"، إذ باتت هذه الخدمة تعطي تفصيلات أوسع للمستخدم حول حالة البطارية في جهازه.

وأتاح التحديث لمطوري تطبيقات اتصالات الفيديو القدرة على تعطيل تفاعلات الإيماءات بشكل افتراضي في التطبيقات، كما أصبحت بعض هواتف آيفون أيضا تدعم ميزات تصوير الفيديو المكاني الثلاثي الأبعاد.

وحصلت خدمات Apple Podcast مع التحديث أيضا على ميزات إضافية منها ميزات تتعلق بالنسخ التلقائي للبيانات.

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ومنح iOS 17.4 خدمات CarPlay ميزات إضافية للتوافق مع عدد أكبر من الأجهزة والشاشات التي تستعمل في السيارات.

وظهرت في هواتف آيفون ميزات جديدة لحمايتها من السرقة، كما حصل مستخدموها على رموز تفاعلية جديدة، وأضيفت ميزات إضافية إلى خدمات Apple Wallet، وبات المساعد الصوتي Siri في هواتف آيفون يدعم لغات جديدة للرد على المستخدمين أيضا.

المصدر: 3dnews