TCL تنافس آبل بنظارة ذكية مميزة (فيديو)

أعلنت TCL عن بدء مبيعات نظارتها الجديدة للواقع المعزز والتي يتوقع لها أن تكون منافسا قويا لنظارات Vision Pro من آبل.

وتتميز نظارة RayNeo X2 الجديدة من TCL بتصميمها البسيط الذي يجعلها تبدو كأي نظارة طبية عادية، إذ حصلت على عدسات شفافة تمكن المستخدم من رؤية محيطه بسهولة، كما جهّزت هذه العدسات بطبقات خاصة تمكنها من عرض عناصر الواقع المعزز في مجال رؤية المستخدم بطريقة ثلاثية الأبعاد.

والمميز في هذه النظارة أيضا هو اعتمادها على تقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرف على العناصر المحيطة بالمستخدم، ودمج العناصر الواقعية بعناصر الواقع المعزز.

إقرأ المزيد

ويمكن التحكم بالنظارة عبر أزرار موجودة على جانبي إطار العدسات أو من خلال الأوامر الصوتية، كما حصلت على كاميرا بدقة 16 ميغابيكسل، ومايكروفونات عالية الأداء، ومكبرات صوت تسمح للمستخدم بالاستماع للموسيقى وسماع الأصوات المحيطة به بنفس الوقت.

ويمكن استعمال هذه النظارة لتحديد المسار عبر تطبيقات تحديد المواقع، كما يمكن من خلالها قراءة الرسائل والإشعارات الواردة إلى الهاتف أو الجهاز الذكي المقترنة به.

المصدر: gizmochina